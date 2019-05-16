В Ашхабаде ливень разрушил торговые палатки и повалил деревья

CA-NEWS (TM) - 15 мая в Ашхабаде в 12.30 по местному времени после сильного ветра начался ливень, в результате чего были разрушены торговые прилавки и повалены деревья в парках, сообщает Азатлык.

Были организованы работы по устранению последствий ливня. Уборку осуществили сотрудники коммунальных организаций и солдаты.

В результате скопления воды, затруднено использование подземных переходов.

В предыдущий раз ливневые дожди обрушились на столицу Туркменистана в апреле нынешнего года.

Ливни, а также сходы сели наблюдаются в Туркменистане с середины марта. В Балканской, Марыйской и Ахалской областях в результате проливных дождей были затоплены населенные пункты, разрушены автодороги, повреждены железнодорожные насыпи, а также сельскохозяйственные территории.

По данным Хроники Туркменистана, после проливного дождя были перекрыты некоторые улицы для движения автотранспорта. Ливень продолжался около часа, однако этого хватило, чтобы подтопить дороги.

⇳

Согласно прогнозу погоды от Gistmeo, в ближайшие дни в Ашхабаде пройдут дожди с грозами. Обильные осадки, более 22 мм, ожидаются через неделю – 23 мая.

Власти Туркменистана о природных явлениях население не предупреждают, о последствиях не сообщают.