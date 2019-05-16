В Ашхабаде ливень разрушил торговые палатки и повалил деревья

- Туркменистан, общество
- 14:27, 16 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - 15 мая в Ашхабаде в 12.30 по местному времени после сильного ветра начался ливень, в результате чего были разрушены торговые прилавки и повалены деревья в парках, сообщает Азатлык.
Были организованы работы по устранению последствий ливня. Уборку осуществили сотрудники коммунальных организаций и солдаты.
В результате скопления воды, затруднено использование подземных переходов.
В предыдущий раз ливневые дожди обрушились на столицу Туркменистана в апреле нынешнего года.
Ливни, а также сходы сели наблюдаются в Туркменистане с середины марта. В Балканской, Марыйской и Ахалской областях в результате проливных дождей были затоплены населенные пункты, разрушены автодороги, повреждены железнодорожные насыпи, а также сельскохозяйственные территории.
По данным Хроники Туркменистана, после проливного дождя были перекрыты некоторые улицы для движения автотранспорта. Ливень продолжался около часа, однако этого хватило, чтобы подтопить дороги.
Согласно прогнозу погоды от Gistmeo, в ближайшие дни в Ашхабаде пройдут дожди с грозами. Обильные осадки, более 22 мм, ожидаются через неделю – 23 мая.
Власти Туркменистана о природных явлениях население не предупреждают, о последствиях не сообщают.