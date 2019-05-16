Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая

CA-NEWS (CA) - Верховная Рада приняла дату инаугурации новоизбранного президента. Владимир Зеленский вступит в полномочия главы государства 20 мая. Соответствующий проект постановления №10272 был принят на сегодняшнем пленарном заседании 315 голосами депутатов, передает segodnya.ua.



Торжественная церемония принесения присяги Зеленским пройдет 20 мая в 10:00.

Официальные результаты президентских выборов были оглашены 30 апреля.

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая.