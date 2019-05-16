Узбекистан призывают прекратить преследование двух правозащитников

CA-NEWS (UZ) - Сразу шесть международных правозащитных организаций потребовали от властей Узбекистана прекратить преследование и запугивание правозащитников Агзама Тургунова и Дилмурода Саидова.

«За Агзамом Тургуновым и Дилмуродом Саидовым постоянно следят сотрудники спецслужб и они подвергаются преследованиям и запугиваниям, а также они сталкиваются с угрозами, в том числе плохо завуалированными угрозами расправы. Кроме того, власти отказались зарегистрировать правозащитную организацию Агзама Тургунова», – говорится в совместном заявлении, подписанном Amnesty International, Ассоциацией «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA), Civil Rights Defenders (CRD), Международным партнерством по правам человека (МППЧ), Норвежским Хельсинкским Комитетом (НХК) и Польским Хельсинкским фондом по правам человека (ПХФ).

По данным международных НКО, 28 февраля этого года Агзам Тургунов, Дилмурод Саидов и бывший политический заключенный Азам Фармонов подали заявку на регистрацию правозащитной организации «Восстановление справедливости». Однако их заявка была отклонена 29 марта 2019 года по формальным основаниям.

Кроме того, международные правозащитные организации сообщают, что у них имеются убедительные доказательства того, что за обоими правозащитниками с осени прошлого года ведется слежка. В марте непредставившийся сотрудник спецслужб пригрозил Тургунову, что его может «сбить машина», а в прошлом году угрозы помещения в психиатрическую больницу получил Саидов.

«Мы крайне серьезно относимся к преследованию наших местных партнеров», – подчеркнул Мариус Фоссум, региональный представитель в Центральной Азии норвежского Хельсинкского комитета. По его словам, деятельность таких правозащитников как Тургунов и Саидов крайне важна для текущего процесса реформ. «Мы настойчиво призываем Ташкент рассматривать их и всех остальных правозащитников, как партнеров в деле продвижения и защиты прав человека в стране, а не как угрозу», – добавил он.