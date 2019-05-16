Журналист Махмуд Раджаб: О возбуждении против меня уголовного дела узнал из Интернета

CA-NEWS (UZ) - Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации МВД Узбекистана сообщило, что уголовное дело, возбужденное против поэта и журналиста Махмуда Раджаба, 14 мая было взято на контроль руководства Следственного департамента.

Как сообщило Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации МВД Узбекистана, «причиной возбуждения уголовного дела в отношении Махмуда Раджаба стали 26 книг, один мобильный телефон Mi 5+ и содержавшиеся в нем записи, которые были обнаружены во время проверки содержимого его сумки в аэропорту Ташкента 26 марта 2019 года».

Кроме того, в сообщении приводятся подробности обыска, произведенного в доме Махмуда Раджаба: «В ходе обыска в доме М.Раджабова для изучения были изъяты мобильный телефон, ноутбук, диски, 3 изданных в Турции книги (в частности, книга «История пророков») религиозного содержания. В конце обыска подозреваемый М.Раджабов отказался подписывать протокол, что указано в протоколе обыска».

56-летний поэт и журналист из Хорезма Махмуд Раджаб 15 мая сказал, что о возбуждении против него уголовного дела узнал из Интернета. "До сегодняшнего дня официально никто не предъявлял мне этих обвинений. Они хранили молчание, даже когда мой адвокат отправлял им запрос. Почему-то информация о возбуждении против меня уголовного дела хранилась в тайне. Я сегодня прочитал их заявление, которое полностью состоит из сфабрикованной лжи", – говорит Махмуд Раджаб.

Ранее сообщалось о том, что 22-25 марта этого года журналист Махмуд Раджаб участвовал на семинаре Европейского центра солидарности, который состоялся в городе Тбилиси. Он говорил, что обратный билет на самолет у него был через Стамбул. И так как до посадки на самолет в его распоряжении было целых пять часов свободного времени, журналист решил встретиться в стамбульском аэропорту с проживающим в эмиграции в Турции узбекским поэтом и лидером оппозиционного партии «Эрк» («Воля») Мухаммадом Салихом.

– Проживающие в Хорезме младшие братья Мухаммада Салиха передали ему через меня небольшие гостинцы – сушеные абрикос и яблоки. Я встретился с ним в аэропорту и передал подарки братьев. Младшие братья и поклонники Мухаммада Салиха, проживающие в Хорезме, просили меня привезти с собой его книги. В Ташкент я привез в общей сложности 26 книг Мухаммада Салиха и его младшего брата Мухаммада Бекжана, – говорил Махмуд Раджаб.

Однако таможенники в аэропорту Ташкента изъяли у него всю литературу. Кроме того, ташкентские таможенники забрали у него мобильный телефон, а после устроили допрос, который продлился более четырех часов. 10 мая в доме журналиста Махмуда Раджаба в Гурланском районе Хорезмской области был произведен обыск.

Как сообщили в РОВД Янгибазарского района Хорезмской области, согласно указанию Генеральной прокуратуры республики от 8 мая, предварительным следствием занимаются сотрудники Следственного управления при УВД Хорезмской области. "К нему домой отправлена повестка. 17 мая Махмуд Раджаб должен явиться на допрос к следователю Юлдашеву", – сообщил сотрудник райотдела милиции.

Махмуд Раджабов работал корреспондентом газеты «Маърифат» («Просвещение»). По словам журналиста, его уволили с работы в 2018 году после того, как он разместил на своей странице в Facebook'е фотографию с оппозиционным политиком Мухаммадом Салихом.