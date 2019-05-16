В КНДР зафиксирована сильнейшая за последние десятилетия засуха

CA-NEWS (CA) - В КНДР зафиксирована сильнейшая за последние 37 лет засуха, сообщает BBC.

С начала 2019 года в стране выпало 54,4 мм осадков. Установлено, что это самый низкий показатель, зарегистрированный с 1982 года. Поступают предупреждения о потере урожая в различных регионах страны.

Согласно официальным данным, КНДР потребуется импортировать до 1,5 млн т продовольствия, чтобы компенсировать недостаток продуктов.

Ранее в ООН сообщили, что порядка 10 млн человек в КНДР могут пострадать из-за сильной нехватки продовольствия на фоне плохой урожайности.