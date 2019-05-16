ООН нашла нарушения прав человека в деле троих свидетелей Иеговы из Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Комитет ООН по правам человека (КПЧ) признал нарушения Туркменистаном ряда статей Международного пакта о гражданских и политических правах в деле Владимира Нурыллаева, Айбека Салаева и Арслана Давлетова, пожаловавшихся на несправедливый суд, сфабрикованные обвинения в распространении порнографии и жестокое обращение в заключении.

Все трое граждан Туркменистана причисляют себя к религиозной организации «Свидетели Иеговы» и считают уголовные дела в отношении себя наказанием за религиозные убеждения, сообщает turkmen.news.

22 сентября 2011 года полицейские без предъявления ордера ворвались в дом Владимира Нурыллаева, изъяли Библию и другую религиозную литературу. 15 ноября мужчину арестовали по подозрению в распространении порнографии, основанному на показаниях двух не связанных друг с другом свидетелей. Нурыллаев, якобы, передал им на базаре диски с запрещенным материалом. В январе 2012 года Беркарарлыкский районный суд Ашхабада в отсутствии у обвиняемого адвоката и тех двух свидетелей приговорил Нурыллаева к четырем годам колонии. 17 мая вышел на свободу по помилованию, но судимость с него снята не была.

7 марта 2012 года полиция в Дашогузе задержала Айбека Салаева в квартире на частном собрании, на котором люди читали и обсуждали Библию. На следующий день полиция предъявила свидетелей, которые утверждали, что Салаев продал им диски с порнографией. 12 апреля городской суд Дашогуза приговорил Салаева к четырем годам заключения за распространение порнографии. В октябре 2014 года Айбек Салаев вышел на свободу по помилованию, однако судимость за ним сохранилась.

В 2010 и 2011 годах Арслану Давлетову давали отсрочку от службы в армии по причине наблюдавшихся у него с детства эпилептических припадков. Молодому человеку был поставлен диагноз астено-депрессивный синдром. В октябре 2012 года его вновь вызвали в военкомат, где он устно и письменно объяснил, что не может проходить службу по религиозным убеждениям, но в декабре его все-таки признали годным к строевой службе. Спустя несколько дней Давлетова арестовали и поместили в СИЗО. В январе 2013 года он объяснил суду, что не может принимать военную присягу, носить военную форму и держать в руках оружие, но готов нести альтернативную службу, однако городской суд Дашогуза приговорил его к двум годам заключения за уклонение от армии.

Исходя из имеющихся данных, Комитет ООН по правам человека пришел к выводу, что в первых двух случаях Туркменистан нарушил статью 14 (часть 1) Международного пакта о гражданских и политических правах – право каждого на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, а также часть 3 (пункты d, e) – право на защиту в суде и возможность допрашивать свидетельствующих против него. Помимо этого, КПЧ признал, что Туркменистан нарушил статью 18 Пакта — право на свободу мысли, совести и религии. В деле в отношении Арслана Давлетова КПЧ пришел к выводу, что Туркменистан нарушил статью 18 (часть 1). Комитет отметил, что не раз выражал обеспокоенность тем, что туркменские власти по-прежнему не признают права на отказ от военной службы по соображениям совести.