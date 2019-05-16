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  16 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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9 лет колонии получил уроженец Таджикистана за убийство сожителя бывшей жены

CA-NEWS (TJ) -  В Ангарске 9 лет колонии получил уроженец Таджикистана за убийство сожителя бывшей жены, передает angarsk.

45-летний мужчина два раза ударил потерпевшего в грудную клетку ножом. Это произошло в канун Нового года.

На судебном заседании он сообщил, что не имел злого умысла. Он активно способствовал ведению следствия, а также к уголовной ответственности раньше не привлекался.

Ангарский городской суд признал его виновным в убийстве, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в колонии строгого режима.

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