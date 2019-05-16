В Самарканде семью из пяти человек, включая трёх детей, убили и оставили тела в «Дамасе»

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 15 мая, в Кушрабатском районе Самаркандской области найдены тела пятерых человек в автомобиле «Дамас», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

Погибшие оказались членами одной семьи: фермер 1969 г.р., его супруга 1974 г.р. и их три сына 1998 г.р., 2002 и 2004 г.р. Тела были найдены с тяжелыми телесными повреждениями в области головы и лицевой части.

На место происшествия выехали первый заместитель Генпрокурора, начальник Управления по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры, прокурор области, начальник областного управления внутренних дел и члены оперативно-следственной группы.

В тот же день районной прокуратурой возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные и следственные действия. За ходом расследования установлен особый контроль Генерального прокурора, отметили в ведотстве.