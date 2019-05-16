Гражданин Таджикистана получил 8 лет за сбыт гашиша на Пролетарской

CA-NEWS (TJ) - Орехово-Зуевским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина республики Таджикистан А., обвинявшегося в сбыте наркотических средств, сообщает старший помощник прокурора Н.Б. Будаева.

Как передает сайт Орехо-Зуевская правда, органами предварительного следствия А. обвинялся в совершении незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере. Так, 26 ноября 2018 года он приобрел гашиш массой не менее 3,1 грамма, который стал незаконно хранить при себе для незаконного сбыта заинтересованным лицам.

На следующий день, 27 ноября, А. у дома №20а по улице Пролетарской в Орехово-Зуеве за 2 тысячи рублей сбыл другому лицу гашиш общей массой не менее 3,1 грамма, предназначавшееся для передачи лицу под псевдонимом «Женя», участвующему в проводимом оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

«Приговором Орехово-Зуевского городского суда от 2 апреля 2019 года А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.228.1 ч.3 п. «б» УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает Н.Б. Будаева.

Обвинение поддерживала Орехово-Зуевская городская прокуратура. Уголовное дело расследовано следственным управлением МУ МВД «Орехово-Зуевское».