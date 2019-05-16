Представительство ЕС в Таджикистане организовывает мероприятие: «Реинтеграция семей иностранных боевиков-террористов»

CA-NEWS (TJ) - 17 мая представительство Европейского Союза в Таджикистане организовывает в столице мероприятие, которое посвящено теме "Реинтеграция семей иностранных боевиков-террористов", сообщает представительство ЕС в РТ.

Отмечается, что союз готов поддерживать программы по наращиванию потенциала в третьих странах, которые занимаются проблемой большого количества возвращающихся боевиков-террористов и их семей, включая детей, подростков и женщин. Такие программы могут, например, поддерживать разработку мер политики, направленной на реинтеграцию людей и предоставление им доступа к базовым социальным услугам.