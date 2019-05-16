Таджикистан намерен поставлять в Пакистан недорогую электроэнергию в рамках проекта CASA-1000, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан намерен поставлять в Пакистан недорогую электроэнергию, сообщает Tribune.

Как рассказал посол Таджикистана в Пакистане Исматулло Насредлин в ходе встречи с президентом Торгово-промышленной палаты города Равалпинди Маликом Шахидом Салимом, энергия будет поставляться в рамках проекта CASA-1000.

По какой именно цене республика будет продавать электроэнергию, пока не сообщается.

"Таджикистан готов помочь Пакистану и оказать ему всю необходимую поддержку для развития двусторонних экономических и торговых отношений в различных областях, включая гидроэнергетику, горнодобывающую промышленность, фармацевтику, туризм, легкую промышленность, сельское хозяйство и строительство", – цитирует издание таджикского посла.

Напомним, проект CASA-1000 предусматривает экспорт «излишков электроэнергии» из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Проект обеспечит транзит до 5 млрд кВт/ч электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана. Доля таджикского экспорта составит 3 млрд кВт/ч.

Предполагается, что строительство CASA-1000 будет завершено к 2020 году. Стоимость проекта превышает $1 млрд, при этом Таджикистану для его реализации потребуется $314 млн, Кыргызстану - $209 млн, Афганистану - $354 млн, Пакистану - $209 млн.

В роли инвесторов проекта выступают международные финансовые институты, Всемирный банк (ВБ), Европейский банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), а также правительство Великобритании.