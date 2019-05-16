Каждый седьмой ребенок в мире появляется на свет с весом менее 2,5 кг, - исследование

CA-NEWS (CA) - Каждый седьмой ребенок в мире рождается с низким весом. Так, в 2015 году, по данным исследования, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Лондонской школой гигиены и тропической медицины, в 2015 году на свет появились более 20 миллионов младенцев с массой тела менее 2,5 килограммов, передает служба новостей ООН.



Две трети этих детей родились в Южной Азии и Африке. Однако, как отмечают эксперты, проблема низкого веса у новорожденных существует и в странах Европы, Северной Америки, в Австралии и Новой Зеландии. В период с 2000 по 2015 год этим государствам не удалось достичь прогресса в снижении этого показателя.

«За 15 лет мы не увидели почти никаких изменений даже в странах с высоким уровнем дохода, где низкий вес младенцев обычно связан с преждевременными родами, возрастом матерей, курением, проведением операции кесарева сечения без медицинских показаний и программами лечения бесплодия, которые приводят к многоплодной беременности», – говорит Ханна Бленкоуи из Лондонской школы гигиены.

В бедных странах, сообщается в исследовании, основной причиной рождения детей с низкой массой тела являются задержки развития плода в утробе матери. На вес будущего ребенка также влияют инфекционные заболевания во время беременности, хронические заболевания матери, режим питания и экология.

Исследование провели в 148 странах мира среди десятков миллионов новорожденных. При этом в 47 странах эксперты не смогли получить доступ ко всем необходимым данным – некоторые из них отсутствовали. Авторы исследования напоминают, что сбор информации – первый шаг на пути к решению проблемы низкого веса у младенцев.

«По идее, каждого новорожденного должны взвешивать. Тем временем, у нас нет никаких данных о весе почти трети младенцев. Мы не сможем им помочь, если у нас не будет точных данных об их состоянии», – сказала представитель ЮНИСЕФ Джулия Красевец.

Согласно данным исследования, ежегодно в мире умирает 2,5 миллиона младенцев, 80 процентов из них – это дети, рожденные с низким весом. Те малыши с малой массой тела, которым удается выжить, подвержены высокому риску различных заболеваний, в том числе хронических.

Меньше всего детей с низким весом появляется на свет в Швеции – 2,4 процента от общего числа новорожденных. Для сравнения, в США этот показатель составляет 8 процентов, в Великобритании – 7 процентов. На постсоветском пространстве ситуация, по данным доклада, весьма обнадеживающая. Так, в России с низким весом рождается лишь 5,8 процента детей, на Украине – 5,6 процента, в Беларуси – 5,1 процента, в Казахстане – 5,4 процента, в Туркменистане – 4,9 процента.