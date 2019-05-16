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  16 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эйфелева башня отметила свое 130-летие

CA-NEWS (CA) -  130 лет назад, 15 мая 1889 года, Эйфелева башня впервые открылась для посетителей. В минувшую среду самый знаменитый памятник Парижа отметил очередной юбилей концертом французской певицы, победительницы конкурса Victoires de la musique-2019 Жанны Аддед, а также световым шоу, передает RFI.

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В честь 130-летия «главной Мадмуазели Парижа» вечером в среду, 15 мая, перед башней прошел концерт популярной французской певицы, победительницы конкурса Victoires de la musique-2019 Жанны Аддед.

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Завершились празднования световым спектаклем, который подготовил сценограф Брюно Сейльер с использованием новейших технологий.

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Шоу подготовлено с использованием лазеров, стробоскопических эффектов и трехмерных изображений.

Спектакль посвящен истории башни с момента ее создания и до наших дней. Он длится всего 12 минут.

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