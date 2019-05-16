Президенты Узбекистана и Турции провели телефонный разговор

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая провел телефонный разговор с президентом Турции Режепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств от всей души поздравили друг друга с наступлением священного месяца Рамазан и обменялись самыми добрыми пожеланиями, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты двух стран с глубоким удовлетворением отметили последовательное укрепление отношений дружбы и стратегического партнёрства, развитие взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Особо подчеркнута важность всесторонней подготовки к проведению первого заседания Узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества. Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.

В ходе беседы, прошедшей в традиционно дружеской атмосфере, главы государств пожелали народам Узбекистана и Турции благополучия, мира и дальнейшего процветания.