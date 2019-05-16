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  16 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Китай обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере
Касым-Жомарт Токаев и Хань Чжэн
Касым-Жомарт Токаев и Хань Чжэн

CA-NEWS (KZ) -  16 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьера госсовета Китая Хань Чжэна. В ходе встречи особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере, сообщается сайте президента РК.

В частности, обсуждены перспективы использования потенциала совместного терминала в порту Ляньюньган и сухого порта в СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота», увеличения объема транзитных контейнерных перевозок.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации совместных казахстанско-китайских проектов, увеличения объемов казахстанского экспорта органической сельхозпродукции, использования трансграничных рек, развития туризма.

Токаев отметил, что построение добрососедских отношений с Китаем – один из важнейших приоритетов внешней политики Казахстана.

«Политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами представляют собой образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия», - сказал он.

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