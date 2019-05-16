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  16 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия стремится расширить отношения с Китаем в сельскохозяйственной сфере

CA-NEWS (MNG) -  Монголия стремится расширить отношения с Китаем в сельскохозяйственной сфере. Об этом в интервью заявил министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Чултэмийн Улаан, передает 15 мая Синьхуа.

Министр отметил, что сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей монгольской экономики. С начала 2019 года поголовье скота в стране превысило 85 млн голов. Однако из-за сурового континентального климата сельское хозяйство остается уязвимым к стихийным бедствиям, в том числе сильным засухам и холодам.

В настоящее время правительство Монголии работает над тем, чтобы диверсифицировать экономику, зависящую от горнодобывающей промышленности, и увеличить объемы поставок мяса на внутренний рынок по более приемлемым ценам. Планирует развивать переработку сельскохозяйственного сырья в конечную потребительскую продукцию для продажи на мировом рынке.

Ч. Улаан заявил, что Монголия рассматривает Китай в качестве перспективного направления для поставок мяса и мясной продукции высокого качества.

В 2018 году доходы Монголии от экспорта мяса достигли около 190 млн долларов. На данный момент к главным импортерам монгольского мяса относятся 14 государств, в том числе КНР, Россия, Казахстан, Иран, Вьетнам, Лаос и Япония.

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