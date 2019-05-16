В Монголии из-за снежной бури перекрыли дороги на востоке страны

CA-NEWS (MNG) - В Монголии из-за сложных погодных условий временно перекрыли дороги в восточных областях Дорнод и Дорноговь, граничащих с Китаем. Об этом сообщило управление дорожной полиции Монголии, передает 16 мая Asia-Russia Daily.

Ведомство призвало население страны воздержаться от поездок в вышеназванные регионы из-за сильной метели и нулевой видимости.

По предварительному прогнозу синоптиков, снежная буря скоро охватит большую часть востока страны. Температура воздуха в некоторых местах опустится до минус 5 градусов по Цельсию.