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  16 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде наблюдается спад цен на недвижимость

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде за последний год резко упали цены на недвижимость. Если двухкомнатную квартиру в центре города можно было продать за 45 тысяч долларов, сейчас стоимость не превышает 30-35 тысяч долларов. По словам местных наблюдателей, это связано с продолжающимся экономическим кризисом и увеличением потока внешней миграции населения, сообщает 16 мая Азатлык.

Граждане страны все чаще выезжают за пределы страны на заработки и постоянное место жительства.

Наряду с этим, усложнилась процедура оформления сделок по продаже недвижимости.

Любую операцию, связанную с куплей продажей или обменом, обязали регистрироваться в службе при министерстве юстиции. Эту службу открыли для того, чтобы усложнить продажу квартир и домов, так как уезжающих стало лишком много. Получить официальных разъяснений о деятельности службы и порядке постановки на учет в министерстве юстиции пока не удалось, отмечает Азатлык.

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