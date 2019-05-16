В Ашхабаде наблюдается спад цен на недвижимость

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде за последний год резко упали цены на недвижимость. Если двухкомнатную квартиру в центре города можно было продать за 45 тысяч долларов, сейчас стоимость не превышает 30-35 тысяч долларов. По словам местных наблюдателей, это связано с продолжающимся экономическим кризисом и увеличением потока внешней миграции населения, сообщает 16 мая Азатлык.

Граждане страны все чаще выезжают за пределы страны на заработки и постоянное место жительства.

Наряду с этим, усложнилась процедура оформления сделок по продаже недвижимости.

Любую операцию, связанную с куплей продажей или обменом, обязали регистрироваться в службе при министерстве юстиции. Эту службу открыли для того, чтобы усложнить продажу квартир и домов, так как уезжающих стало лишком много. Получить официальных разъяснений о деятельности службы и порядке постановки на учет в министерстве юстиции пока не удалось, отмечает Азатлык.