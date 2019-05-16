Президент посетил санаторий Ханабада

CA-NEWS (UZ) - В городе Ханабаде (Андижанская область), известном своей живописной природой, одно время было начато строительство санатория. Но работы не были завершены. Президент Шавкат Мирзиёев, посетив это место 2 июня 2017 года, поручил благоустроить территорию здравницы и создать необходимые условия для отдыха населения, сообщила пресс-служба главы государства.



В прошлом году здесь был сдан в эксплуатацию современный санаторий на 180 мест. В лечебных корпусах, номерах класса "стандарт", "полулюкс" и "люкс", а также 6 апартаментах созданы все удобства для отдыхающих.

Санаторий, расположенный на высоте 850 метров над уровнем моря, специализируется на лечении заболеваний дыхательных путей, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Глава государства ознакомился с условиями в профилактории. Отметил, что необходимо организовать гостевые дома из легких конструкций. Это позволит снизить стоимость и повысить доступность услуг, обеспечить работой еще больше людей.

Здесь же состоялась презентация проектов по развитию туризма в Андижанской области. Президент побеседовал с активом Ханабада.