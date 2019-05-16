«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу

CA-NEWS (CA) - «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу и и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Об этом говорится в заявлении телеканала, поступившем в РБК.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

В среду стало известно, что компания Group-IB, которую телеканал привлек к расследованию итогов конкурса, выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером 07 (под этим номером выступала Микелла Абрамова). По данным специалистов, в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч сообщений,

«На стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 26.04.2019 22:47:31», где 07 — порядковый номер участника», — пояснили эксперты.

«Первый канал» в своем заявлении также подчеркнул, что задача аудита — подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование. Задачей не было предъявить кому-либо обвинения, отметил канал.

Телеканал также принял решение подготовить специальный выпуск проекта «Голос.Дети», он выйдет в прямой эфир 24 мая, в съемках примут участие все финалисты конкурса.

До старта следующего сезона «Голоса» «Первый канал» также намерен обновить механизм голосования.