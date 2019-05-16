В Алматы запущено бесплатное мобильное приложение для мгновенного оповещения о ЧС

CA-NEWS (KZ) - В Алматы запущено бесплатное мобильное приложение для мгновенного оповещения о ЧС. Проект реализован департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы совместно с центром развития Алматы и казахстанской компанией – разработчиком ТОО «I2NIK» в рамках реализации концепции Smart Almaty, передает пресс-служба ДЧС.



Мобильное приложение доступно для скачивания всем обладателям смартфонов и планшетов на базе операционной системы Android и IOS на государственном, русском и английском языках, в настоящее время его уже скачали около 2000 пользователей сетей.

Для разработки «Darmen» был изучен опыт оповещения населения через мобильное приложения в Японии и США. Между тем, наше приложение пока позволяет в течении нескольких секунд массово информировать население об угрозе и возникновении ЧС на территории г. Алматы (в том числе штормовых предупреждений). В дальнейшем, при внедрении системы раннего оповещения о землетрясениях данное приложение будет оповещать о предстоящем землетрясении.

Пока ДЧС города формирует уведомления после получения оперативных сведений от службы «Казгидромет», Сейсмологической опытно-методической экспедиции. Далее оперативный дежурный ДЧС вводит данные в систему, которая мгновенно направляет пользователям приложения push-уведомления.

Мобильное приложение прошло опытную эксплуатацию и показало высокую эффективность в оперативной доставке уведомлений в сравнении с ранее используемым SMS –оповещением.

Так, с 15 апреля 2019 года информирование населения города о чрезвычайных ситуациях будет производиться ДЧС с помощью мобильного приложения «Darmen» наряду с SMS –оповещением.

Скачать приложение можно в магазинах приложений для мобильных телефонов App Store, Play Market, введя название - «Darmen».