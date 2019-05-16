За январь-апрель 2019 года объем экспорта горнорудной продукции Монголии увеличился на 18,2%

CA-NEWS (MNG) - За первые четыре месяца текущего года, объем экспорта продукции горнодобывающей промышленности Монголии, включая железную руду, бурый уголь, медный концентрат, цинковый концентрат, шпат и сырую нефть достиг $2,5 млрд, увеличившись на $386,6 млн (18,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Монцамэ.

Общий внешнеторговый оборот Монголии за этот период достиг 4,3 млрд тугриков, увеличившись на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.