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  16 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За январь-апрель 2019 года объем экспорта горнорудной продукции Монголии увеличился на 18,2%

CA-NEWS (MNG) -  За первые четыре месяца текущего года, объем экспорта продукции горнодобывающей промышленности Монголии, включая железную руду, бурый уголь, медный концентрат, цинковый концентрат, шпат и сырую нефть достиг $2,5 млрд, увеличившись на $386,6 млн (18,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Монцамэ.

Общий внешнеторговый оборот Монголии за этот период достиг 4,3 млрд тугриков, увеличившись на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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