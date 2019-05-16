МВФ надеется на прогресс в переговорах с Таджикистаном по совместной программе

CA-NEWS (TJ) - Международный валютный фонд уже несколько месяцев ведет переговоры с Таджикистаном по программе. Об этом сегодня, 16 мая, в Нур-Султане на пресс-конференции Международного валютного фонда посвященной теме инклюзивного роста экономики сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в рамках Астанинского экономического форума.

«Мы добиваемся прогресса в обсуждениях, и мы очень надеемся, что этот прогресс очень скоро реализуется с тем, чтобы мы могли помочь Таджикистану с проведением реформ», - заявила она.

По cловам Лагард, это позволит улучшить экономическое состояние страны.