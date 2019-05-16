Грузия задает очень хорошие стандарты, - директор-распорядитель МВФ

CA-NEWS (CA) - Во многих отношениях Грузия задает очень хорошие стандарты, в частности, это может касаться борьбы с коррупцией, надлежащего управления, соблюдения внутренних принципов, а ткже мобилизации внутренних доходов и сбора налогов. От торговых войн Китая и США проигрывают все, в том числе и другие страны. Об этом сегодня, 16 мая, в Нур-Султане на пресс-конференции Международного валютного фонда посвященной теме инклюзивного роста экономики сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в рамках Астанинского экономического форума.

«У Грузии замечательный прогресс за несколько лет. Мы надеемся, что это будет продолжаться. это очень ценная практика, которой Грузия должна придерживаться и применять» сказала она, добавив, рост экономики в Грузии имеет высокие темпы.

По ее словам, прогноз роста экономики страны в прошлом году был в районе 4,7% в этом -4,6% с дальнейшем повышением в 2020 году.