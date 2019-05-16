МВФ отметил качество реформ в Узбекистане после смены правительства

CA-NEWS (UZ) - Международный валютный фонд отмечает значительное число и качество реформ, которые проводятся в Узбекистане, в особенности, после смены правительства. Об этом сегодня, 16 мая, в Нур-Султане на пресс-конференции Международного валютного фонда посвященной теме инклюзивного роста экономики сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в рамках Астанинского экономического форума.

«Я должна сказать, что у нас состоялась двухсторонняя встреча с президентом Узбекистана во время мероприятия по инициативе «Один пояс-Один Путь». Мы пришли к выводу, что у нас очень хороший уровень сотрудничества в техническом содействии по целому ряду вопросов от управления государственными финансами и госдолгом до банковского надзора », - заявила Лагард.

Отвечая на вопрос журналиста о независимости центрального банка Узбекистана, она сообщила, что в целом МВФ поддерживает независимость центральных банков и это связано с возможностью установления банками своих целей, установления мандата, могли отчитываться перед парламентом, но не были заложником какой-то политической программы, а имели четкие критерии, посредством которой формируют денежно-кредитную политику.