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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Камчатке уроженца Узбекистана подозревают в убийстве пенсионера
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  На Камчатке правоохранители задержали 57-летнего уроженца Республики Узбекистан. Его подозревают в убийстве пенсионера.

«Следственным отделом Петропавловска-Камчатского продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 9 мая по факту обнаружения тела 69-летнего пенсионера с колото-резаным ранением груди, по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

В результате слаженных действий подразделений правоохранительных органов, по подозрению в совершении убийства мужчины задержан 57-летний уроженец Республики Узбекистан.

Мужчина рассказал, что в квартиру пенсионера он попал случайно, по приглашению хозяина. В ходе совместного распития спиртного между ними возник конфликт. Узбек избил пенсионера, ударил ножом в грудь и скрылся с места преступления.

Подозреваемый ранее неоднократно судим за совершение особо тяжких преступлений (покушение на убийство и убийство). Поэтому мужчина тщательно скрыл следы своего нахождения в квартире.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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