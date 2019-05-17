На Камчатке уроженца Узбекистана подозревают в убийстве пенсионера

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CA-NEWS (UZ) - На Камчатке правоохранители задержали 57-летнего уроженца Республики Узбекистан. Его подозревают в убийстве пенсионера.

«Следственным отделом Петропавловска-Камчатского продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 9 мая по факту обнаружения тела 69-летнего пенсионера с колото-резаным ранением груди, по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

В результате слаженных действий подразделений правоохранительных органов, по подозрению в совершении убийства мужчины задержан 57-летний уроженец Республики Узбекистан.

Мужчина рассказал, что в квартиру пенсионера он попал случайно, по приглашению хозяина. В ходе совместного распития спиртного между ними возник конфликт. Узбек избил пенсионера, ударил ножом в грудь и скрылся с места преступления.

Подозреваемый ранее неоднократно судим за совершение особо тяжких преступлений (покушение на убийство и убийство). Поэтому мужчина тщательно скрыл следы своего нахождения в квартире.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.



