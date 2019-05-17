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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Вене проходит научная конференция на тему «Монголы и религия»

CA-NEWS (MNG) -  15-17 мая в Вене в Австрии проходит международная научная конференция «Монголы и религия», которая проводится при поддержке посольства Монголии в Австрии, Венского университета и Австрийской академии наук, передает khadlan.mn.

В конференции принимают участие представители 30 научно-исследовательских организаций, в том числе ученые из университета Гумбольдт (Германия), Оксфордского университета (Англия), Иерусалимского университета (Израиль), Университета Хоккайдо (Япония) и Монгольского государственного университета.

Ученые представляют свои доклады об особенностях и роли религии в истории Монголии.

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