В Вене проходит научная конференция на тему «Монголы и религия»

CA-NEWS (MNG) - 15-17 мая в Вене в Австрии проходит международная научная конференция «Монголы и религия», которая проводится при поддержке посольства Монголии в Австрии, Венского университета и Австрийской академии наук, передает khadlan.mn.

В конференции принимают участие представители 30 научно-исследовательских организаций, в том числе ученые из университета Гумбольдт (Германия), Оксфордского университета (Англия), Иерусалимского университета (Израиль), Университета Хоккайдо (Япония) и Монгольского государственного университета.

Ученые представляют свои доклады об особенностях и роли религии в истории Монголии.