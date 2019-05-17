КНБ Казахстана: Учёный-китаевед Константин Сыроежкин задержан по подозрению в государственной измене

Константин Сыроежкин

CA-NEWS (KZ) - Известный казахстанский учёный-китаевед Константин Сыроежкин был задержан сотрудниками КНБ РК 15 января 2019 года. Его подозревают в государственной измене.

"В отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". 19 февраля решением следственного суда Алматы избрана мера пресечения – арест. В настоящее время продолжаются следственные действия. КНБ РК в соответствии с законом "О СМИ" оставляет за собой право не разглашать сведения досудебного расследования", – говорится в ответе КНБ РК на запрос informburo.kz.

По статье 175, часть 1, ему грозит от 10 до 15 лет колонии с лишением гражданства или без оного.

3-5 мая 2019 года ряд казахстанских и зарубежных СМИ опубликовал материалы, в которых сообщается о задержании спецслужбами Казахстана известного казахстанского учёного, ведущего специалиста в области китаеведения, доктора политических наук и сотрудника Казахстанского института стратегических исследований Константина Сыроежкина.

В связи с этим представители научного и экспертного сообщества Казахстана обратились к Касым-Жомарту Токаеву и Нурсултану Назарбаеву с просьбой помочь узнать его местонахождение и на самом ли деле известный востоковед был задержан казахстанскими спецслужбами.

Константин Сыроежкин является автором книг о Китае, его внутренней и внешней политике, национальной политике Пекина в СУАР. Особо отмечают его книги о политике в области безопасности и политике в отношении Центральной Азии и Казахстана.

"Казахи в Китае: очерки социально-экономического и культурного развития" (1994 год);

"Регламентация межэтнических отношений в КНР: теория и практика" (1997 год);

"Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских отношениях" (1997 год);

"Национально-государственное строительство в КНР: теория и практика" (1998);

"Мифы и реальность этнического сепаратизма в Китае и безопасность Центральной Азии" (2003 год);

"Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнёрству" (2010 год).

Константин Сыроежкин работал в институте уйгуроведения Академии наук КазССР (1986-1992 гг.), Центре востоковедения Академии наук РК (1992-1996 гг.), КИСИ (Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (1995-2000 гг.), на момент исчезновения был главным научным сотрудником КИСИ при Президенте Республики Казахстан (2006-2019 годы).