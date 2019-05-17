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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев принял председателя правления Сбербанка России Германа Грефа

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 мая принял председателя правления Сбербанка России Германа Грефа, передает Акорда.

Глава государства поблагодарил Г. Грефа за участие в работе XII Астанинского экономического форума.

- В России, если не в гораздо более широком масштабе, вы являетесь большим специалистом в области цифровизации и искусственного интеллекта. Мы бы хотели услышать ваше мнение, в том числе относительно дальнейшей деятельности Международного финансового центра «Астана», - сказал президент Казахстана.

Собеседники обсудили актуальные вопросы развития банковской отрасли, влияния санкционной политики на экономики двух стран, а также перспективы применения современных инструментов стимулирования экономического роста.

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