Россия и Туркменистан могут подписать новый газовый контракт на 5 лет

Анатолий Яновский

CA-NEWS (TM) - Россия и Туркменистан обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский в кулуарах международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект", передает ТАСС.

"Сейчас завершаются переговоры по заключению среднесрочного контракта на срок до пяти лет. Начиная со второго полугодия этого года [могут начаться поставки]", - сказал Яновский.

По его словам, сейчас стороны обсуждают объемы поставок, которые будут зависеть от цены на газ. Яновский также не исключил, что объемы могут достигнуть уровней, которые были до 2016 года. Переговоры завершатся в течение июня.

Кроме того, стороны готовы рассматривать нефтехимические проекты на территории Туркмении с участием российских компаний. "Возможен некий совместный маркетинг по продаже такой продукции", - добавил замминистра энергетики РФ.

В 2016 году "Газпром" прекратил закупку туркменского газа из-за разногласий по цене и подал в арбитраж иск к "Туркменгазу". В январе 2016 года "Газпром экспорт" уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января 2016 года.

Однако судебное разбирательство было приостановлено для поиска взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве.

15 апреля 2019 года "Газпром" сообщил о возобновлении закупок газа в Туркменистан. "Газпром экспорт" заключил с "Туркменгазом" новый контракт на покупку газа, в соответствии с которым до 30 июня 2019 года российский газовый холдинг закупит в Туркменистан газ в объеме до 1,155 млрд куб. м.