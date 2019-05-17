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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Huawei выразила несогласие с решением США
Предыстория: США внесли Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности

CA-NEWS (CA) -  Компания-производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies выразила несогласие с решением США запретить американским компаниям продавать электронные запчасти этой китайской компании без разрешения правительства, передает NHK.

16 мая, через день после объявления министерством торговли США о своем решении, китайская компания опубликовала соответствующее заявление.

В нем говорится, что это решение не в интересах ни одной стороны, и что в результате американским компаниям, с которыми Huawei сотрудничает, будет нанесен значительный экономический ущерб.

Китайская компания также заявила, что это решение затронет десятки тысяч рабочих мест в США и подорвет сотрудничество и взаимодоверие, которые существуют сегодня в глобальной товарно-хозяйственной системе.

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