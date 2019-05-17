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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Вьетнам обсудили возможности развития культурно-гуманитарного взаимодействия

CA-NEWS (TM) -  16 мая в Ашхабаде в министерстве иностранных дел прошла встреча с делегацией Вьетнама, во главе с заместителем заведующего международным отделом центрального комитета коммунистической партии Вьетнама Нгуен Туан Фонгом, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом. Стороны обсудили возможности увеличения объемов товарооборота и развития культурно-гуманитарного взаимодействия, передает CA-News.

В ходе встречи, была отмечена важная роль осуществления межгосударственных визитов, в частности обмен высокопоставленными делегациями. Особо подчеркнута необходимость активизации контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран, развитие договорно-правовой базы, а также разработка совместных экономических проектов.

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