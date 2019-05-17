Создатель стеклянной пирамиды Лувра умер на 102-м году жизни

CA-NEWS (CA) - Известный архитектор, спроектировавший знаменитую стеклянную пирамиду Лувра, Бэй Юймин скончался в возрасте 102 лет. Об этом 16 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на его сына.

Бэй Юймин - уроженец китайского Гуанчжоу. С 1935 года он проживал на территории США. Лауреат почетной Притцкеровской премии спроектировал восточное крыло Национальной галереи искусства в Вашингтоне, а также здание Банка Китая в Гонконге.