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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Создатель стеклянной пирамиды Лувра умер на 102-м году жизни

CA-NEWS (CA) -  Известный архитектор, спроектировавший знаменитую стеклянную пирамиду Лувра, Бэй Юймин скончался в возрасте 102 лет. Об этом 16 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на его сына.

Бэй Юймин - уроженец китайского Гуанчжоу. С 1935 года он проживал на территории США. Лауреат почетной Притцкеровской премии спроектировал восточное крыло Национальной галереи искусства в Вашингтоне, а также здание Банка Китая в Гонконге.

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