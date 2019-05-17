В Мажилисе презентованы отчеты правительства и счетного комитета об исполнении бюджета-2018

CA-NEWS (KZ) - 16 мая в мажилисе Казахстана презентованы отчеты правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год.

От министерства финансов с докладом выступил первый вице-министр Берик Шолпанкулов.

Как отмечено, в 2018 году рост ВВП (по оперативным данным) составил 4,1 %, что на 0,1 п.п. выше уровня 2017 года. Основными факторами экономического роста стали высокий инвестиционный и потребительский спрос, а также производственная активность в базовых отраслях экономики. Объем инвестиции в основной капитал вырос на 17,2 %. Рост обусловлен реализацией государственных программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», программы индустриально-инновационного развития, развития агропромышленного комплекса.

Расходы на выполнение социальных обязательств государства были выполнены в полном объеме. Размеры пенсионных выплат повышены на 8 %, в связи с изменением величины прожиточного минимума повышены размеры государственных социальных пособий. В течение 2018 года было проведено два уточнения и пять корректировки республиканского бюджета.

Основные параметры республиканского бюджета за 2018 год представлены следующими данными:

Поступления составили 8 908 млрд.тенге или 101,5%.

Доходов поступило в сумме 8 789 млрд.тенге. Из которых 5 849 млрд.тенге составляют чистые доходы бюджета, 2 600 млрд. тенге - поступления трансфертов из Национального фонда.

Доля налоговых поступлений в чистых доходах увеличились на 0,6 процентных пункта по сравнению с 2017 годом и на 0,5 процентных пункта относительно к ВВП.

Расходы исполнены на уровне 9 637 млрд.тенге или 99,8%.

С учетом экономии и нераспределенного остатка резерва правительства исполнение составило - 99,99%. Не освоение в сравнении с 2017 годом уменьшилось в 10 раз и составило 1,5 млрд. тенге. Средства были направлены для достижения показателей 12 государственных программ, 375 индикаторов 36-ти стратегических направлений через реализацию 328 бюджетных программ.

Дефицит бюджета составил 729 млрд. тенге. Это на 154 млрд. тенге меньше плана. В процентах к ВВП составляет 1,2%, что меньше уровня 2017 года на 1,4 п.п.

Глава Счетного комитета отметила, что несмотря на политику диверсификации экономики, наиболее значимый вклад в рост экономики по-прежнему вносит нефтегазовый сектор. Государственный долг и долг квазигосударственного сектора остаются в безопасных пределах. Правительством основные бюджетные параметры исполнены. Тем не менее, есть существенные резервы для дальнейшего увеличения доходов бюджета.

Отмечена положительная динамика увеличения доли расходов социального блока (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура, спорт, туризм) в общей структуре расходов на 9,7% по сравнению с 2017 годом (с 2016 годом - на 4,9%).

Подчеркнуто, что некачественные бюджетные решения в 2018 году повлекли 138 млрд. тенге неэффективных расходов, это в 3,7 разаменьше чем в 2017 году. Однако это многократно ниже итогов 2017 года. Из них 26 млрд. тенге приходится на финансовые нарушения. И хотя по итогам аудита возмещено и восстановлено 100% от суммы финансовых нарушений с наступившими сроками устранения, вопрос о персональной ответственности за допущенные нарушения остается актуальным.