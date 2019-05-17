В Душанбе прошло заседание рабочей группы по вопросам безопасности в формате С5+1

CA-NEWS (TJ) - 16 мая в Душанбе прошло заседание рабочей группы по вопросам безопасности в формате C5 + 1, в которой приняли участие представителями Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и США, передает CA-News со ссылкой на посольство США в Таджикистане.

Участники обсудили вопросы регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом и угрозу возвращения иностранных террористов.

Делегацию США, при участии посла США в Таджикистане Джон Марка Поммершайма возглавил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря по центральной азии в госдепартаменте США Марк Муди. Таджикскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Музаффар Хусейнзода.

Делегаты обсудили региональные проекты по борьбе с насильственным экстремизмом, включая прошлые и будущие семинары в рамках C5 + 1 о том, как использовать взаимодействие милиции с общественностью, религиозную терпимость, привлечение молодежи и социальные сети для предотвращения вербовки в экстремизм. Также группа обсудила планы будущих встреч формата C5 + 1.

C5 + 1 является форматом диалога и платформой для совместных усилий, направленных на решение общих проблем, с которыми сталкиваются Соединённые штаты и пять государств Центральной Азии.