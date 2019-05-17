РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан поддерживают кандидатуру Беларуси на пост главы ОДКБ
Валерий Семериков
Валерий Семериков

CA-NEWS (CA) -  Кандидатуру представителя Беларуси, госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася на пост главы ОДКБ уже согласовали Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия. Сохраняются только сложности во взаимодействии по данному вопросу с Арменией, которая ранее досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с соответствующего поста, но опять настаивала на назначении своей кандидатуры, - сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

f880b05d42c842eb6ce729d720f5ca73

Как передает Белта, вопрос о назначении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет решаться на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ 22 мая.

17 мая будет проводиться внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ, где обсудят вопрос о новом генсеке организации. Будут готовиться предложения для внесения на заседание СМИД ОДКБ. "И там будет уже принято соответствующее решение", - сказал и.о. генсекретаря ОДКБ.

Он добавил, что главы МИД рекомендуют руководителям государств то или иное должностное лицо. По словам Валерия Семерикова, будет обсуждаться назначение на пост главы ОДКБ представителя Беларуси, госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася. Он напомнил, что к Республике Беларусь очередь занимать должность генерального секретаря переходит 1 января 2020 года. Сегодня эту позицию должен замещать представитель Армении, но случился форс-мажор.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Жизнь в Центральной Азии: Как живут центральноазиатские цыгане
  • США внесли Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности
  • В Алматы горит мусорный полигон, детям рекомендуют не выходить на улицу
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×