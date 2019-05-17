В Нур-Султане начал работу круглый стол по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable»

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане 17 мая начал работу 3-й ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable» (KGIR-2019), передает МИД.

KGIR-2019 – одно из ключевых событий для казахстанского бизнеса и зарубежного сообщества инвесторов.

В мероприятии принимают участие руководители крупных иностранных компаний и отечественного бизнеса, международных экспертов и государственных организаций. Около 600 гостей являются иностранными участниками из 41 страны мира (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция, Индия, Сингапур, Корея, ОАЭ). В их числе топ-менеджмент таких мировых компаний, как: «Cisco», «Nokia», «CITIC Bank Corporation», «WILO SE Group», «AGCO Corporation», «Valmont Industries», «Tyson Foods», «Yildirim Group» и другие компании.