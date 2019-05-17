Витилиго: как болезнь помогла сделать карьеру топ-модели

CA-NEWS (CA) - Витилиго - редкое заболевание кожи, которое вызывает частичную пигментацию кожи. Танзанийцу Мики Део нарушение помогло начать многообещающую карьеру модели, передает Би-би-си.



Для многих эта болезнь становится причиной для стеснения, но Мики превратил ее в свою уникальную особенность и преодолел себя.

Своей необычной внешностью с витилиго стала моделью и Шантель Янг.