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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ввоз иномарок в Таджикистан увеличился на 57%

CA-NEWS (TJ) -  В первом квартале этого года на территорию Таджикистана было ввезено 4 тысячи 511 единиц легковых автотранспортных средств на сумму $36,6 млн. По сравнению с первым кварталом 2018 года ввоз легковых машин увеличился на 1 тысячу 633 единицы или на сумму $14,4 млн. То есть, количество импортированных машин по сравнению с этим же периодом прошлого года выросло почти на 57%. Об этом сообщает таможенная служба РТ, передает 17 мая АП.

Ввозимый легковой транспорт облагается с конца прошлого года таможенной пошлиной в размере 10% от его таможенной стоимости. Кроме того, взимается налог на добавленную стоимость в размере 18% от налогооблагаемого оборота.

По данным ведомства, до этого ввозная пошлина на автомобили, с момента выпуска которых не прошло 5 лет, составляла 5%, а ввоз автомобилей старше 5 лет облагался пошлиной в размере 7%. Отмечается, что ввозная пошлина в ноябре прошлого года была увеличена в рамках обязательств страны перед ВТО.

Легковые автомобили главным образом импортируются из стран Прибалтики, Германии, ОАЭ и Южной Кореи.

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