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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ФСБ России задержала трёх граждан Таджикистана за финансирование террористов

CA-NEWS (TJ) -  16 мая в одном из частных домов в городе Тверь сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии задержали трех подозреваемых в финансировании террористической организации ИГИЛ.

В пресс-релизе тверского областного управления ФСБ задержанные названы «гражданами одной из центрально-азиатских республик». Но российская пресса, в том числе Вести.Ру, сообщили, что все задержанные граждане Таджикистана.

Сотрудники УФСБ России по Тверской области 16 мая задержали в городе Тверьтроих иностранных граждан за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

В настоящее время ведутся следственные работы и устанавливаются другие лица, причастные к деятельности террористической ячейки.

Другие подробности этого дела пока не доступны.

В Интернете появилось видео задержания спецслужбами в Твери членов ИГИЛ.

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