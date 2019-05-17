На территории Узбекистана зарегистрировано землетрясение силой 2 балла

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 17 мая, в 05:39 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Как сообщает Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС, 17 мая произошло землетрясение магнитудой - 3,8. Глубина толчков составила 5 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 378 км.

Сила подземных толчков в Термезе составила 2 балла. В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и пострадавших нет.