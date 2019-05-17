Бердымухамедов заявил, что Туркменистан стал страной-экспортером пшеницы

Очередь за мукой, ноябрь 2018

CA-NEWS (TM) - 15 мая в Ашхабаде на видеоселекторном совещании президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан стал страной-экспортером пшеницы. Он также отметил, что в стране реализуются масштабные меры по обеспечению продовольственного изобилия. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Это заявление было сделано на фоне продолжающегося в стране дефицита муки и хлеба. Неурожай пшеницы в 2018 году привел к перебоям с поставками в госмагазины местной муки и хлеба, отмечает Хроники Туркменистана.

Из-за проливных ливней, которые прошли в Туркменистане в марте-апреле текущего года, в стране полегли новые урожаи пшеницы. Нормированную выдачу муки в регионах Туркменистана задерживают на месяц.

Ранее Азатлык сообщал что, в государственные магазины в регионах муку завозят один раз в несколько дней, что приводит к очередям и давке.