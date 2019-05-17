Хокимият Ташкента купит дома в новостройках для владельцев сносимого жилья

CA-NEWS (UZ) - Хокимият Ташкента покупает дома, построенные предпринимателями, чтобы предоставлять их владельцам взамен сносимого жилья. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу администрации столицы.



Данное решение принято с целью предоставления владельцам сносимых домов возможности выбора жилья, его обустройства, местоположения и других средств, которые должны быть предоставлены в виде компенсации за ущерб, нанесенный в процессе сноса и для предотвращения неудобств и возражений.

При покупке будет учитываться,чтобы дома были полностью отремонтированы и готовы к немедленному заселению. В многоквартирном доме, предлагаемом для рассмотрения, должно быть не менее 10 квартир. Стоимость 1 кв.м. жилой площади не должна превышать 6 000 000 сум ($714).

Отметим, что в Ташкенте последние пару лет начался строительный бум. Сносятся дома, большей частью в центральных районах города. Многие жильцы оставались недовольными выплатами компенсацией и предоставляемым взамен жильём. В сете этого, в соцсетях созданы группы, где владельцы домов пытаются юридически помочь друг другу и оказать моральную поддержку гражданам, пострадавшим от произвола предпринимателей-застройщиков.