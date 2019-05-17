Президент Туркменистана приступил к работе над новой книгой об алабаях

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс и осмотрел новорождённых щенков породы алабай, которым дал имена с учётом их отличительных особенностей. Здесь же, в своём кабинете, он поработал над новой книгой об алабаях, передает госинформагентство ТДХ.

Отмечается, что в книге важное место будет отведено качествам и способностям, присущим этой породе собак.