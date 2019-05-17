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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана приступил к работе над новой книгой об алабаях

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс и осмотрел новорождённых щенков породы алабай, которым дал имена с учётом их отличительных особенностей. Здесь же, в своём кабинете, он поработал над новой книгой об алабаях, передает госинформагентство ТДХ.

Отмечается, что в книге важное место будет отведено качествам и способностям, присущим этой породе собак.

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