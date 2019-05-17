Алишер Усманов, Фаттах Шодиев и министры Монголии и Камбоджи выступят в Ташкенте на форуме МГИМО

Шодиев и Усманов

CA-NEWS (UZ) - Известные миллиардеры и уроженцы Узбекистана Алишер Усманов и Фаттах Шодиев примут участие в международном форум выпускников Московского государственного института международных отношений.

Неформальная встреча государственных деятелей, крупного бизнеса, руководителей многосторонних институтов, влиятельных журналистов состоится 19 мая в Ташкенте, сообщили местные СМИ.

Участников форума объединяет студенческое братство МГИМО, годы, проведенные в известном университете России.

Сообщается, что на открытии Ташкентского форума выступят министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, основатель USM Holdings, заместитель председателя Попечительского совета МГИМО Алишер Усманов, министр культуры России Владимир Мединский. Модератором сессии будет член Наблюдательного совета МГИМО, заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

В сессиях, посвященных актуальным вопросам политики, безопасности, экономики и культуры, выступят министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар, министр образования Камбоджи Н.Хан Чуон, руководитель Рособрнадзора С.Кравцов, член Попечительского совета МГИМО Фаттах Шодиев. Во второй половине дня к участникам присоединится министр иностранных дел Словакии М.Лайчак. Все выступающие - выпускники МГИМО.

Основная программа форума сопровождается деловыми встречами руководителей ведомств и компаний. В ходе встреч будут обсуждаться двусторонние отношения в сфере образования, культуры, инвестиции, отмечается в сообщении Агентства информации и массовых коммуникаций.

На полях форума пройдет экспертная дискуссия по вопросам многостороннего сотрудничества и безопасности в Центральной Азии, в которой примут участие специалисты МГИМО, Университета мировой экономики и дипломатии, других вузов Узбекистана и России.

Форум станет площадкой для презентации программ открывающегося филиала МГИМО в Ташкенте.