Япония поддерживает открытое, стабильное и независимое развитие Центральной Азии, - глава МИД Таро Коно

CA-NEWS (CA) - В преддверии 7-го Совещания министров иностранных дел в рамках диалога «Центральная Азия + Япония», который пройдет 18 мая в Душанбе министр иностранных дел Японии Таро Коно в своем обращении рассказал о перспективах сотрудничества Японии со странами Центральной Азии.

"Прежде всего, я выражаю большую радость, что смогу ступить на землю Центральной Азии впервые после вступления в должность министра иностранных дел. Завтра я приму участие в 7-ом Совещании министров иностранных дел в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» в Душанбе и с нетерпением жду обсуждения вопросов будущего сотрудничества.

С момента обретения центральноазиатскими странами независимости наша страна непрерывно развивает «Историю сотрудничества» с государствами региона; в 2015 году состоялся исторический визит премьер-министра Абэ в пять стран региона, в 2017 году мы отметили одну из важных вех истории - 25-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. Что касается Таджикистана, то необходимо подчеркнуть, что визит президента Рахмона в Японию в октябре прошлого года перевернул новую страницу в двусторонних отношениях.

В то время как отношения Японии со странами Центральной Азии всё ещё укрепляются, я намерен вновь подчеркнуть на завтрашнем совещании, что подход японской дипломатии к данному региону заключается в поддержании «открытого, стабильного и самостоятельного развития» этого региона и реализации совместной работы со всеми государствами, выступая в качестве «катализатора» регионального сотрудничества.

Правительство Японии поддерживает идею по укреплению взаимосвязанности в регионе, так как считает, что она пойдёт на пользу достижения более открытого внешнему миру развития Центральной Азии, не имеющей выхода к морю.

Наша страна намерена сотрудничать со своими партнёрами в целях создания высококачественной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами такими, как открытость, прозрачность, экономическая эффективность и финансовая стабильность целевой страны. При этом важное значение придается также развитию людских ресурсов, способных пользоваться и управлять ею, и это направление тоже включается в проекты в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».

Между тем, одной из самых больших угроз в регионе на сегодняшний день является терроризм и насильственный экстремизм. Япония продвигала и будет продвигать содействие каждой стране региона в областях пограничного контроля, противодействия контрабанде наркотиков, терроризму и насильственному экстремизму, а также стабилизации обстановки в Афганистане.

Сотрудничество в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» развивается и в сельскохозяйственной сфере, непосредственно связанной с жизнью людей.

Продвижение взаимопонимания посредством туризма имеет важное значение для укрепления мира и дружбы в регионе. На завтрашнем совещании министров иностранных дел намечено обсуждение направления практического сотрудничества в данной сфере.

Содействие Японии, нацеленное на «открытое, стабильное и самостоятельное развитие» Центральной Азии, включая в вышеупомянутых сферах, определило приоритетным направлением вклад в развитие людских ресурсов, необходимых для государственного строительства. За последние 26 лет было принято более 10 тысяч стажеров из Центральной Азии и направлено более 3 400 японских экспертов в различных областях, в том числе сельское хозяйство, транспорт, экономика, здравоохранение, государственное управление, предотвращение стихийных бедствий и туризм.

Центральная Азия представляет собой регион, обладающий богатыми возможностями. Безусловно, каждая страна привлекательна сама по себе, но я уверен, что взаимодействие в рамках всего региона позволит, образно говоря, вызвать ещё более яркую «химическую реакцию». В 2004 году наша страна привела в действие первый в мире подобного рода формат Диалога «Центральная Азия + Япония» с надеждой сыграть роль «катализатора регионального сотрудничества». Поэтому нам доставляет большое удовольствие, что в марте прошлого года была проведена первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии и таким образом зародился прочный динамизм по продвижению регионального сотрудничества в целом.

В заключение хотел бы сказать, что в Японии 1 мая новый император взошел на престол и началась новая эра правления. Выражаю надежду, что мой нынешний визит откроет новую главу в «Истории сотрудничества» между Японией и Центральной Азией".