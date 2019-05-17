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  17 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экстремистские и радикальные группы пытаются захватить политическую власть в Центральной Азии, - президент Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  «Если иметь в виду наш регион, то следует отметить, что действия экстремистских и радикальных групп несут в себе серьёзную угрозу и странам Центральной Азии. Они маскируют свои корыстные цели религиозными лозунгами и собирают своих сторонников под знаменем борьбы за социальную справедливость. Однако на деле они преследует цель изменить светский строй государств региона и используют все средства и способы для захвата политической власти», – сказал Эмомали Рахмон. С таким заявлением он выступил 16 мая в Душанбе на пленарном заседании конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе против терроризма и источников его финансирования, в том числе незаконного оборота наркотиков и организованной преступности».

По его словам, в настоящее время действия сил международного терроризма и экстремизма расшатали устои международной безопасности, стали причиной неустойчивой ситуации в различных регионах мира и возникновения угроз жизни и благополучию простых граждан, передает пресс-служба президента.

Далее в своем выступлении президент отметил необходимость отказа от применения «двойных» стандартов при определении своего подхода к террористическим и экстремистским организациям и группам. «Террористов нельзя делить на своих и чужих, реформаторов и радикалов, добрых и плохих», – подчеркнул глава государства.

Эмомали Рахмон отметил, что определённое количество членов международной террористической сети, в том числе так называемого «Исламского государства», с конкретной целью перебрасывается на территорию Афганистана.

Президент выразил убежденность, что сегодняшний форум – как важная площадка для широкого диалога и обмена передовым опытом и навыками – сыграет роль некоего стержня в плане усиления внимания и деятельности всех заинтересованных сторон, действующих с единых позиций ради укрепления мира, спокойствия и устойчивого развития.

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