Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

CA-NEWS (KZ) - 17 мая под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает пресс-служба Мажилиса.

На обсуждение Мажилиса в первом чтении выносится депутатский проект законодательных поправок по вопросам исполнительного производства. Законопроект разработан по инициативе депутатов Парламента в рамках выполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ»..

Принятие депутатских поправок позволит улучшить деятельность частных судебных исполнителей, повысить эффективность исполнительного производства. Предусматривается также внедрение современных технологий, совершенствование дисциплинарной практики частных судебных исполнителей. Будет обеспечено эффективное исполнение предписаний, выданных государственным инспекторам труда по вопросам невыплаты работодателями заработной платы.

Планируется также включение в перечень исполнительных документов судебных актов «Международного финансового центра «Астана».

В первом чтении Палате предлагается рассмотреть и законодательные поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности.

Новшества направлены, в частности, на законодательное закрепление передачи функций и полномочий по регулированию и развитию финансового рынка, контролю и надзору за финансовыми организациями от Национального Банка Казахстана отдельному государственному органу.



