В Таджикистане мужчина убил жену и закопал тело рядом с домом

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CA-NEWS (TJ) - Житель села Иван-таджик Мастчинского района Согдийской области Таджикистана задержан сотрудниками милиции по подозрению в убийстве своей жены.

Как сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана, 15 мая на территории села Иван-таджик было обнаружено тело 47-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве был задержан 54-летний местный житель – муж убитой женщины.

Было установлено, что в ночь с 11 на 12 мая текущего года между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес супруге несколько ударов палкой, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.

То же ночью мужчина закопал тело жены рядом с домом, предварительно обернув его в целлофан, а место «захоронения» накрыл строительными материалами.

По данному факту возбуждено уголовное, ведется следствие.