Сахалинской компании придется ответить за смерть строителя из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Следственные органы на Сахалине спустя месяц завели уголовное дело по факту смерти строителя из Узбекистана. Мужчина на работе упал в шахту лифта и разбился.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, по результатам доследственной проверки было решено открыть уголовное дело. Причем статья выбрана очень серьезная — причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), виновного могут посадить на два года.

Трагедия случилась 10 апреля в Южно-Сахалинске на стройке, где возводят гостиницу с водным комплексом. 55-летний иностранный рабочий, гражданин Узбекистана, находился на четвертом этаже строящегося комплекса. Проводя работы, он упал в шахту лифта. Мужчина скончался на месте.

Ранее в следкоме допускали возможность того, что после доследственной проверки будет заведено уголовное дело на ответственных лиц компании «Геркун», которые должны были следить за соблюдением техники безопасности.